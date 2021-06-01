16:46  01 червня
Названо приблизну кількість українців, які могли безсимптомно перехворіти на COVID-19
16:59  01 червня
Стало відомо, скільки доходів надійшло до держбюджету цього року
17:51  01 червня
Бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції ЗСУ
UA | RU
UA | RU
01 червня 2021, 20:55 167

"Батьківщина" передала до ЦВК усі необхідні для старту референдуму документи

01 червня 2021, 20:55 167
Читайте также на русском языке
Фото: ba.org.ua
Читайте также
на русском языке

Партія "Батьківщина" передала до Центральної виборчої комісії повний пакет документів, необхідних для реєстрації ініціативної групи, яка збиратиме 3 млн підписів за референдум щодо ринку землі

Про це повідомила лідерка партії Юлія Тимошенко на брифінгу біля ЦВК, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Ми разом підготували пакет документів, які треба надати ЦВК за законом про референдум. Майже 11 тисяч людей, які складають ініціативну групу, яка хоче організувати референдум на захист землі, написали відповідні заяви, надали свої паспортні дані, поставили підписи, і сьогодні пакунки з цими документами передані до ЦВК, - повідомила Тимошенко.

За її словами, згідно з законом у членів ЦВК є 10 днів для того, щоб дати дозвіл розпочати збір підписів для організації референдуму проти розпродажу землі.

Як повідомлялося, 24 травня Зеленський підписав закон, необхідний для завершення земельної реформи. Президент України Володимир Зеленський підписав закон №2194, який передбачає дерегуляцію відносин у земельній сфері та передачу земель поза населеними пунктами у власність громад.

Раніше, 28 квітня Рада таки ухвалила закон про передачу землі у комунальну власність. Майже два місяці парламент розглядав поправки до документа.

Земельна реформа референдум Батьківщина ЦВК Юлія Тимошенко

Руслан Стефанчук розповів про заходи безпеки в законопроєкті про місцеві референдуми
31 травня 2021, 19:01
У Раді ще не знають, які питання можна винести на референдум
27 травня 2021, 19:35
У "Батьківщині" розповіли, чому голосували за призначення Любченка міністром економіки
20 травня 2021, 18:17
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мерські вибори в Харкові. Чому Терехов втрачає виборців на користь Світличної
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Всі публікації »
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram