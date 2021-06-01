"Батьківщина" передала до ЦВК усі необхідні для старту референдуму документи

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Партія "Батьківщина" передала до Центральної виборчої комісії повний пакет документів, необхідних для реєстрації ініціативної групи, яка збиратиме 3 млн підписів за референдум щодо ринку землі

Про це повідомила лідерка партії Юлія Тимошенко на брифінгу біля ЦВК, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Ми разом підготували пакет документів, які треба надати ЦВК за законом про референдум. Майже 11 тисяч людей, які складають ініціативну групу, яка хоче організувати референдум на захист землі, написали відповідні заяви, надали свої паспортні дані, поставили підписи, і сьогодні пакунки з цими документами передані до ЦВК, - повідомила Тимошенко.

За її словами, згідно з законом у членів ЦВК є 10 днів для того, щоб дати дозвіл розпочати збір підписів для організації референдуму проти розпродажу землі.

Як повідомлялося, 24 травня Зеленський підписав закон, необхідний для завершення земельної реформи. Президент України Володимир Зеленський підписав закон №2194, який передбачає дерегуляцію відносин у земельній сфері та передачу земель поза населеними пунктами у власність громад.

Раніше, 28 квітня Рада таки ухвалила закон про передачу землі у комунальну власність. Майже два місяці парламент розглядав поправки до документа.