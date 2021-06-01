"Батькивщина" передала в ЦИК все необходимые для старта референдума документы

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Партия "Батькивщина" передала в Центральную избирательную комиссию полный пакет документов, необходимых для регистрации инициативной группы, которая будет собирать 3 млн подписей за референдум по рынку земли

Об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко на брифинге возле ЦИК, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Мы вместе подготовили пакет документов, которые надо предоставить ЦИК по закону о референдуме. Почти 11 тысяч человек, которые составляют инициативную группу, которая хочет организовать референдум на защиту земли, написали соответствующие заявления, предоставили свои паспортные данные, поставили подписи, и сегодня пакеты с этими документами переданы в ЦИК, - сообщила Тимошенко.

По ее словам, согласно с законом у членов ЦИК есть 10 дней для того, чтобы дать разрешение начать сбор подписей для организации референдума против распродажи земли.

Как сообщалось, 24 мая Зеленский подписал закон, необходимый для завершения земельной реформы. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2194, который предусматривает дерегуляцию отношений в земельной сфере и передачу земель вне населенных пунктов в собственность общин.

Ранее, 28 апреля Рада таки приняла закон о передаче земли в собственность. Почти два месяца парламент рассматривал поправки к документу.