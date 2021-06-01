16:46  01 июня
Названо примерное количество украинцев, которые могли бессимптомно переболеть COVID-19
16:59  01 июня
Стало известно, сколько доходов поступило в госбюджет в этом году
17:51  01 июня
Боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ
UA | RU
UA | RU
01 июня 2021, 20:55 198

"Батькивщина" передала в ЦИК все необходимые для старта референдума документы

01 июня 2021, 20:55 198
Читайте також українською мовою
Фото: ba.org.ua
Читайте також
українською мовою

Партия "Батькивщина" передала в Центральную избирательную комиссию полный пакет документов, необходимых для регистрации инициативной группы, которая будет собирать 3 млн подписей за референдум по рынку земли

Об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко на брифинге возле ЦИК, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Мы вместе подготовили пакет документов, которые надо предоставить ЦИК по закону о референдуме. Почти 11 тысяч человек, которые составляют инициативную группу, которая хочет организовать референдум на защиту земли, написали соответствующие заявления, предоставили свои паспортные данные, поставили подписи, и сегодня пакеты с этими документами переданы в ЦИК, - сообщила Тимошенко.

По ее словам, согласно с законом у членов ЦИК есть 10 дней для того, чтобы дать разрешение начать сбор подписей для организации референдума против распродажи земли.

Как сообщалось, 24 мая Зеленский подписал закон, необходимый для завершения земельной реформы. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2194, который предусматривает дерегуляцию отношений в земельной сфере и передачу земель вне населенных пунктов в собственность общин.

Ранее, 28 апреля Рада таки приняла закон о передаче земли в собственность. Почти два месяца парламент рассматривал поправки к документу.

Земельная реформа референдум Батькивщина ЦИК Юлия Тимошенко

Руслан Стефанчук рассказал о мерах безопасности в законопроекте о местных референдумах
31 мая 2021, 19:01
В Раде еще не знают, какие вопросы можно вынести на референдум
27 мая 2021, 19:35
В "Батькивщине" рассказали, почему голосовали за назначение Любченко министром экономики
20 мая 2021, 18:17
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua