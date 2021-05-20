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20 травня 2021, 18:17 4

У "Батьківщині" розповіли, чому голосували за призначення Любченка міністром економіки

20 травня 2021, 18:17 4
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Фото з відкритих джерел
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У фракції «Батьківщина» вважають, що Любченко - один із небагатьох міністрів, який на попередній посаді у Державній податковій службі України показував кращі результати, ніж його попередники

Про це сказав нардеп Вадим Івченко, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Напевно, один із небагатьох міністрів, який на попередній посаді у Державній податковій службі України — показував дійсно кращі результати, ніж його попередники. Любченко також почав говорити про необхідність локалізації, захисту українського товаровиробника, а також йде проти негативних трендів, які відбуваються в економіці. Його переконання збігаються з баченням "Батьківщини": щоб люди залишилися жити в Україні — їм потрібно створити робочі місця. Тому ми підтримали його фракцією, — розповів Вадим Івченко.

Разом із тим, фракція "Батьківщина” не голосувала за призначення Віктора Ляшка міністром охорони здоров’я. Вадим Івченко пояснює це тим, що на переконання фракції запропонований кандидат буде продовжувати руйнівну для медичної системи "реформу Супрун”.

Ляшко — це міністр, який, на наше переконання, буде продовжувати реформу Ульяни Супрун. Варто подивитися тільки на початок пандемії, на готовність лікарень, лікарів, маленькі зарплати, недофінансування медичної галузі — це все "реформа Супрун". Тож ми не вважаємо, що Ляшко — оптимальний кандидат на цю посаду, — вважає нардеп.

Окрім цього Івченко зауважив, що як би нові міністри не намагались покращити ситуацію в галузі, за яку відповідають, наразі це майже неможливо.

Хоч як вони будуть намагатися, але без зміни соціально-економічної політики, де Уряд буде працювати як єдина команда, буде важко щось зрушити з місця, — резюмував народний депутат.

Як повідомлялося сьогодні, Верховна Рада підтримала призначення трьох керівників міністерств. Верховна Рада підтримала призначення трьох керівників міністерств: Ляшка, Кубракова і Любченка.

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