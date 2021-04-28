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28 квітня 2021, 15:29 77

Рада таки ухвалила закон про передачу землі у комунальну власність

28 квітня 2021, 15:29 77
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Майже два місяці парламент розглядав поправки до документа
Майже два місяці парламент розглядав поправки до документа
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність та нести зміни до Земельного кодексу України.

"За" відповідний законопроект під час засідання парламенту проголосували 284 народних депутатів, пише RegioNews.

Закон передбачає передачу земель державної власності за межами населених пунктів в комунальну, за винятком тих земель, які необхідні державі для виконання його функцій.

Крім того, окремі положення документа полегшать іноземцям можливість придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні, в обхід відповідної заборони.

Раніше повідомлялося, що "Слуги" хочуть оголосити війну "поправочному спаму".

Україна земля Верховна Рада нардеп парламент

 
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