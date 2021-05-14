Децентралізація влади у регіонах: нардепи розглянуть зміни до Конституції України

Відповідний законопроєкт мають внести на розгляд парламенту найближчим часом

Відповідний законопроєкт мають внести на розгляд парламенту найближчим часом

Фото: з відкритих джерел

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про те, що протягом місяця до зали парламенту буде подано законопроєкт про внесення змін до Конституції України у частині децентралізації.

Як передає RegioNews, про це він повідомив під час ефіру на телеканалі "Україна 24".

На думку спікера, прийняття такого законопроєкту буде непростим процесом, тому "для того, щоб було менше перешкод, необхідно узгодити текст максимально, наскільки це можливо, до того, як його вносити".

Я сподіваюся, найближчим часом з'явиться відповідний законопроєкт. Думаю, десь через місяць максимум він буде в стінах парламенту", - сказав спікер.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 15 квітня 2021 року "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади".

Також у Раді запевняють, що нардепи вже зовсім скоро можуть змінити Конституцію заради децентралізації.