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01 июня 2021, 14:21 8

Депутаты поддержали закон о государственной региональной политике

01 июня 2021, 14:21 8
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Фото: из открытых источников
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Верховная Рада на заседании 1 июня приняла за основу проект закона об основах региональной государственной политики

Об этом стало известно из трансляции заседания Рады, передает RegioNews.

По законопроект №5323 проголосовали 247 народных избранников. Согласно проекту, вводится трехуровневая система стратегического планирования: государство - регион - общество.

Также документ расширяет перечень объектов государственной региональной политики.

Вводятся определенные типы территорий в регионах, которые требуют особого внимания со стороны государства. Речь идет о сельских территориях, центрах экономического роста, городах, Карпаты, Азов - Черное море и т.д.", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В нем предусмотрена привязка региональных и местных стратегий развития к Государственной стратегии. Законопроектом расширяется круг агентств регионального развития, им предлагается разрешить предоставлять платные услуги.

Учреждать такие агентства планируют разрешить не только облгосадминистрациям, но и городским, поселковым и сельским советам.

Напомним, децентрализация власти в регионах: нардепы рассмотрят изменения в Конституцию Украины.

Верховная Рада голосование законопроект регионы региональная политика

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