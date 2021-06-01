Тупицкий впервые пришел на суд, но меру пресечения ему не выбрали

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Отстраненный от должности экс-глава Конституционного суда Александр Тупицкий впервые пришел на судебное заседание по делу о подкупе свидетеля и даче ложных показаний, однако оно не состоялось, поскольку не явились прокуроры

Об этом сообщает "Сегодня", передает RegioNews.

Более того, судья объявил, что прокуроры подали ходатайство об отзыве своей просьбы об избрании меры пресечения Тупицкому", - говорится в сообщении.

Известно, что дело заберут у Печерского суда города Киева и передают в Подольский суд, где его будут рассматривать по существу. Таким образом, меру пресечения для экс-главы КСУ уже не будут выбирать.

Ранее прокуратура просила назначить Александру Тупицкому залог в размере 45 тыс. грн и запретить ему приходить в Конституционный Суд.

Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Александр Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича.

Позже Зеленский отправил на "заслуженный отдых" судей КСУ, назначенных Януковичем. Глава государства предложил "не расслабляться" и другим лицам, которые вредили интересам страны.

Также сообщалось, что Адвокаты Тупицкого не явились на заседание суда по рассмотрению дела о подкупе свидетелей.