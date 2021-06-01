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01 червня 2021, 10:14 160

ВАКС продовжив арешт брату судді Вовка, але з меншою заставою

01 червня 2021, 10:14 160
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Фото: з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд залишив під арештом ще на 60 днів брата голови ОАСК Павла Вовка Юрія Зонтова, однак з альтернативою внесення застави у розмірі 27 млн грн замість 35 млн грн

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду у Facebook.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, узгоджене із прокурором САП, і продовжив колишньому співробітнику Служби зовнішньої розвідки України, який також є адвокатом, термін дії запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави в розмірі 27 млн ​​240 тис грн", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в разі внесення застави на підозрюваного буде накладено процесуальні обов'язки, серед яких: здати на зберігання до відповідних органів паспорт та інші документи, які дають право на виїзд за межі України та носити електронний засіб контролю.

Повний текст постанови у ВАКС оприлюднять 2 червня о 13:00.

Нагадаємо, 6 квітня детективи та прокурори затримали в порядку ст. 208 КПК України "на гарячому" двох адвокатів при отриманні 100 тисяч доларів США з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК. За ці гроші "адвокати" обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести "зручне" судове рішення.

Пізніше генпрокурор Венедіктова підписала підозру братові голови ОАСК Вовка.

суд ВАКС адвокат оаск Павло Вовк

 
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