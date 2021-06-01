ВАКС продовжив арешт брату судді Вовка, але з меншою заставою

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Вищий антикорупційний суд залишив під арештом ще на 60 днів брата голови ОАСК Павла Вовка Юрія Зонтова, однак з альтернативою внесення застави у розмірі 27 млн грн замість 35 млн грн

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду у Facebook.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, узгоджене із прокурором САП, і продовжив колишньому співробітнику Служби зовнішньої розвідки України, який також є адвокатом, термін дії запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави в розмірі 27 млн ​​240 тис грн", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в разі внесення застави на підозрюваного буде накладено процесуальні обов'язки, серед яких: здати на зберігання до відповідних органів паспорт та інші документи, які дають право на виїзд за межі України та носити електронний засіб контролю.

Повний текст постанови у ВАКС оприлюднять 2 червня о 13:00.

Нагадаємо, 6 квітня детективи та прокурори затримали в порядку ст. 208 КПК України "на гарячому" двох адвокатів при отриманні 100 тисяч доларів США з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК. За ці гроші "адвокати" обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести "зручне" судове рішення.

Пізніше генпрокурор Венедіктова підписала підозру братові голови ОАСК Вовка.