Корнієнко розповів, хто може увійти до коаліції зі "Слугою народу"

Глава партії вважає, що у парламенті потрібна широка коаліція

Глава партії вважає, що у парламенті потрібна широка коаліція

Фото з відкритих джерел

Олександр Корнієнко пояснив, що для внесення змін до Конституції голосів тільки "Слуги народу" не вистачить.

Про це очільник партії "СН" Олександр Корнієнко сказав у програмі "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24", передає RegioNews.

У парламенті потрібна широка коаліція, сказав народний депутат Олександр Корнієнко.

Нічого нового немає, ми про це давно говоримо: всі, хто бажає приєднатися до коаліції з монобільшістю, тому що це буде приєднання до монобільшості, а не нова коаліція, можуть ознайомитися з нашими програмними документами, вони є у відкритому доступі. Там все вказано - куди ми йдемо, як будуємо наш економічний і політичний курс, - сказав він.

Корнієнко пояснив, що для внесення змін до Конституції голосів тільки "Слуги народу" не вистачить.

І навіть такі зміни, як децентралізація, яку підтримує 70% населення, решта фракцій не поспішає підтримувати, а для зміни Конституції потрібно 300 голосів. Тому я б говорив, що широка коаліція на випадок, коли йдеться про зміни до Конституції. Це не якісь політичні ігрища, а потрібно українському народу. Поки до нас не надходило жодних пропозицій, публічних закликів багато, — сказав нардеп.

Як повідомлялося раніше, 16 березня Корнієнко та Наливайченко посперечалися про можливість об'єднання фракцій в парламенті. "Слуги народу" нарікають на "недружню мову" від колег.