Корнієнко розповів, хто може увійти до коаліції зі "Слугою народу"
Олександр Корнієнко пояснив, що для внесення змін до Конституції голосів тільки "Слуги народу" не вистачить.
Про це очільник партії "СН" Олександр Корнієнко сказав у програмі "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24", передає RegioNews.
У парламенті потрібна широка коаліція, сказав народний депутат Олександр Корнієнко.
Нічого нового немає, ми про це давно говоримо: всі, хто бажає приєднатися до коаліції з монобільшістю, тому що це буде приєднання до монобільшості, а не нова коаліція, можуть ознайомитися з нашими програмними документами, вони є у відкритому доступі. Там все вказано - куди ми йдемо, як будуємо наш економічний і політичний курс, - сказав він.
Корнієнко пояснив, що для внесення змін до Конституції голосів тільки "Слуги народу" не вистачить.
І навіть такі зміни, як децентралізація, яку підтримує 70% населення, решта фракцій не поспішає підтримувати, а для зміни Конституції потрібно 300 голосів. Тому я б говорив, що широка коаліція на випадок, коли йдеться про зміни до Конституції. Це не якісь політичні ігрища, а потрібно українському народу. Поки до нас не надходило жодних пропозицій, публічних закликів багато, — сказав нардеп.
Як повідомлялося раніше, 16 березня Корнієнко та Наливайченко посперечалися про можливість об'єднання фракцій в парламенті. "Слуги народу" нарікають на "недружню мову" від колег.