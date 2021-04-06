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06 квітня 2021, 19:22 201

Корнієнко розповів, хто може увійти до коаліції зі "Слугою народу"

06 квітня 2021, 19:22 201
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Глава партії вважає, що у парламенті потрібна широка коаліція
Глава партії вважає, що у парламенті потрібна широка коаліція
Фото з відкритих джерел
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Олександр Корнієнко пояснив, що для внесення змін до Конституції голосів тільки "Слуги народу" не вистачить.

Про це очільник партії "СН" Олександр Корнієнко сказав у програмі "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24", передає RegioNews.

У парламенті потрібна широка коаліція, сказав народний депутат Олександр Корнієнко.

Нічого нового немає, ми про це давно говоримо: всі, хто бажає приєднатися до коаліції з монобільшістю, тому що це буде приєднання до монобільшості, а не нова коаліція, можуть ознайомитися з нашими програмними документами, вони є у відкритому доступі. Там все вказано - куди ми йдемо, як будуємо наш економічний і політичний курс, - сказав він.

Корнієнко пояснив, що для внесення змін до Конституції голосів тільки "Слуги народу" не вистачить.

І навіть такі зміни, як децентралізація, яку підтримує 70% населення, решта фракцій не поспішає підтримувати, а для зміни Конституції потрібно 300 голосів. Тому я б говорив, що широка коаліція на випадок, коли йдеться про зміни до Конституції. Це не якісь політичні ігрища, а потрібно українському народу. Поки до нас не надходило жодних пропозицій, публічних закликів багато, — сказав нардеп.

Як повідомлялося раніше, 16 березня Корнієнко та Наливайченко посперечалися про можливість об'єднання фракцій в парламенті. "Слуги народу" нарікають на "недружню мову" від колег.

Слуга народа Верховна Рада Конституція фракція Олександр Корнієнко коаліція

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