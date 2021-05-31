"Голос" планирует провести съезд в июле - Рудык

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Об этом сообщила лидер политсилы, народный депутат Кира Рудык в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Наша партия работает по внутренним правилам, которые предусмотрены уставом. Последний раз мы проводили съезд в январе, и тогда договорились, что следующий состоится в июле, - сказала Рудык

Она также проинформировала, что до съезда партия планирует наработать обновленный вариант своего устава.

Мы договорились, что перед съездом будем работать над модернизацией устава партии. С января до апреля мы собирали предложения всех партийцев, далее их обрабатывает уставная комиссия. Таких предложений поступило не так много - примерно пять пакетов, - уточнила лидер "Голоса".

В то же время, по словам Рудык, нет ни одного предложения от Сергея Притулы, который недавно заявил о намерении возглавить партию "Голос".

Как сообщалось, в начале апреля Корниенко рассказал, кто может войти в коалицию со "Слугой народа". Глава партии считает, что в парламенте нужна широкая коалиция.

Ранее, в феврале сообщалось, что "Слуги народа" циклично обсуждают с "Голосом" объединение в коалицию. Между тем в" Голосе "говорили, что последние шаги президента вызывают у партии "большие надежды".