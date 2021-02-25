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25 лютого 2021, 11:33 1

"Слуги народу” циклічно обговорюють із "Голосом” об'єднання в коаліцію

25 лютого 2021, 11:33 1
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Тим часом у "Голосі" кажуть, що останні кроки президента викликають у партії "великі сподівання"
Тим часом у "Голосі" кажуть, що останні кроки президента викликають у партії "великі сподівання"
Фото Facebook-сторінка Кіри Рудик
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Представники партії "Слуга народу" та Офісу президента України періодично провадять переговори з лідером партії "Голос" Кірою Рудик стосовно можливості об'єднання в парламентську коаліцію.

Про це повідомила Кіра Рудик в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Лідерка "Голосу" також зазначила, що незалежно від перебування в коаліції або в опозиції "Голос" завжди підтримує дії влади, які "є правильними для країни".

Зі мною циклічно хтось веде переговори, щоб ми приєдналися (до коаліції – ред.). Час від часу на мене виходять представники або Офісу (президента – ред.), або партії "Слуга народу" з переговорами про те, де ми можемо об'єднати наші зусилля, - розповіла Кіра Рудик.

За її словами, останні кроки президента Володимира Зеленського викликають у її партії "великі сподівання". Рудик вважає, що "це дійсно системні, проукраїнські, державні кроки", тож "Голос" їх підтримує, бо "можливо, з цього щось вийде!".

Водночас, лідерка "Голосу" наголошує, що треба дивитися, якими будуть наступні кроки, "тому що це мають бути не два-три випадкові державні рішення, а результат певного плану". Вона додає: "Тоді й говоритимемо".

На запитання, які посади в уряді могли б обійняти представники "Голосу" в разі входження до коаліції зі "Слугою народу", Рудик відповіла: "Якщо буде кілька напрямів, де ми можемо повністю втілити заплановані реформи, то ми готові взятися за це й робити".

Як повідомлялося, у КВУ назвали "Голос" і "Довіру" основними союзниками "Слуги народу" у Раді. При цьому депутати від "ОПЗЖ" не дали жодного голосу за 20 законів із 86.

Раніше Юлія Тимошенко не виключала ймовірність коаліції зі "Слугами народу". "Слуги" також підтверджують "відкритий діалог".

Володимир Зеленський Офіс президента Слуга народа Голос Кіра Рудик коаліція

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