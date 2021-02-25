"Слуги народу” циклічно обговорюють із "Голосом” об'єднання в коаліцію
Представники партії "Слуга народу" та Офісу президента України періодично провадять переговори з лідером партії "Голос" Кірою Рудик стосовно можливості об'єднання в парламентську коаліцію.
Про це повідомила Кіра Рудик в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.
Лідерка "Голосу" також зазначила, що незалежно від перебування в коаліції або в опозиції "Голос" завжди підтримує дії влади, які "є правильними для країни".
Зі мною циклічно хтось веде переговори, щоб ми приєдналися (до коаліції – ред.). Час від часу на мене виходять представники або Офісу (президента – ред.), або партії "Слуга народу" з переговорами про те, де ми можемо об'єднати наші зусилля, - розповіла Кіра Рудик.
За її словами, останні кроки президента Володимира Зеленського викликають у її партії "великі сподівання". Рудик вважає, що "це дійсно системні, проукраїнські, державні кроки", тож "Голос" їх підтримує, бо "можливо, з цього щось вийде!".
Водночас, лідерка "Голосу" наголошує, що треба дивитися, якими будуть наступні кроки, "тому що це мають бути не два-три випадкові державні рішення, а результат певного плану". Вона додає: "Тоді й говоритимемо".
На запитання, які посади в уряді могли б обійняти представники "Голосу" в разі входження до коаліції зі "Слугою народу", Рудик відповіла: "Якщо буде кілька напрямів, де ми можемо повністю втілити заплановані реформи, то ми готові взятися за це й робити".
Як повідомлялося, у КВУ назвали "Голос" і "Довіру" основними союзниками "Слуги народу" у Раді. При цьому депутати від "ОПЗЖ" не дали жодного голосу за 20 законів із 86.