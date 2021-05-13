ОАСК просять анулювати реєстрацію чернівецької партії

Позов надійшов від Мін’юсту, причина наразі невідома

Позов надійшов від Мін’юсту, причина наразі невідома

Фото Суспільне.Буковина

Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду Києва, передає RegioNews.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за цим позовом. Причину позову наразі не повідомляють.

ОАСК нагадує, що днями відбулось засідання у справі за позовом Мінюсту щодо заборони діяльності політичної партії "Партія Шарія", яка розглядається за правилами спрощеного позовного провадження із викликом сторін. У ході засідання за клопотанням представників відповідача суд залучив третьою особою у справі Головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

Також протягом 2020-2021 року до суду надійшло понад 60 позовів від Міністерства юстиції, де позивач просив суд анулювати реєстраційні свідоцтва політичних партій. Наразі фактично кожний другий позов розглянуто судом. Зокрема, ОАСК ухвалив анулювати реєстраційні свідоцтва політичних партій "Нова демократія", "Третя Українська Республіка", "Партія захисників Вітчизни", "Нова сила", "Всеукраїнський патріотичний союз", "Народна партія України" та ін., - йдеться в повідомленні.

"Команда Михайлішина" – партія, яка була створена восени 2020 року перед місцевими виборами. Її очолює депутат Чернівецької міської ради Віталій Михайлішин. Як свідчать дані у сервісі Опендатабот, попередня назва політичної партії – "Добробут". Вона була зареєстрована у Житомирській області на громадянку Оліфаренко Наталію Володимирівну.



За підсумком місцевих виборів-2020 "Команда Михайлішина" здобула сім депутатських мандатів у Чернівецькій міськраді.



Як нагадує місцеве видання molbuk.ua, очільник партії Віталій Михайлішин раніше був членом Партії регіонів. У 2019 році Михайлішин перерахував 1,2 млн грн політичній партії "Опозиційна платформа – За життя", від якої він балотувався у народні депутати на парламентських виборах. На місцевих виборах у 2020 році Михайлішин балотувався на посаду міського голови Чернівців. У другому турі виборів він програв чинному мерові Чернівців Романові Клічуку.

Як повідомлялося, 8 квітня апеляція відмовила у скасуванні першої сесії чинної Чернівецької міськради. До суду позивалася депутатка міськради від "Команди Михайлішина.