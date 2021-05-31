На Черкащині знайшли 260 боєприпасів часів Другої світової війни
Поблизу с. Єрки, що на Черкащині, піротехніки Державної служби надзвичайних ситуацій вилучили 260 боєприпасів часів Другої світової війни
Про це повідомили у пресслужбі відомства, пише RegioNews.
Як зазначається, роботи з виявлення та вилучення боєприпасів завершено 30 травня, а їх знешкодження заплановане на 31 травня.
"Усього протягом робіт вилучено 260 артснарядів калібром 76 мм, 25 артснарядів калібром 85 мм, 8 гранат, 3 підривники та 1 мінометну міну", - розповіли у ДСНС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкасах військовослужбовець Нацгвардії торгував вогнепальною зброєю.
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