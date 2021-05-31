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31 травня 2021, 11:36 273

На Черкащині знайшли 260 боєприпасів часів Другої світової війни

31 травня 2021, 11:36 273
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Фото з відкритих джерел
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Поблизу с. Єрки, що на Черкащині, піротехніки Державної служби надзвичайних ситуацій вилучили 260 боєприпасів часів Другої світової війни

Про це повідомили у пресслужбі відомства, пише RegioNews.

Як зазначається, роботи з виявлення та вилучення боєприпасів завершено 30 травня, а їх знешкодження заплановане на 31 травня.

"Усього протягом робіт вилучено 260 артснарядів калібром 76 мм, 25 артснарядів калібром 85 мм, 8 гранат, 3 підривники та 1 мінометну міну", - розповіли у ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкасах військовослужбовець Нацгвардії торгував вогнепальною зброєю.

Україна Черкаси рятувальники ДСНС Боєприпаси

 
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