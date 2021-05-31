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31 травня 2021, 16:20 3

У травні 21 нардеп жодного разу не проголосував в Раді - КВУ

31 травня 2021, 16:20 3
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Фото: із відкритих джерел
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21 народний депутат не проголосував жодного разу під час засідань Верховної Ради у травні

Про це повідомляє Комітет виборців України, передає RegioNews.

Серед них нардепи від ОПЗЖ Юрій Бойко, Сергій Льовочкін, Ренат Кузьмін, Федір Христенко, Ілля Кива та Сергій Ларін, і нардеп від ВО "Батьківщина” Антон Яценко.

Були офіційно відсутні і, відповідно, не голосували Олександр Абдуллін ("Батьківщина”), Костянтин Бондарєв ("Батьківщина”), Вікторія Вагнєр ("Слуга Народу”), Юлія Гришина ("Слуга Народу”), Степан Івахів ("За майбутнє”), Тарас Козак (ОПЗЖ), Олександр Куницький ("Слуга Народу”), Віктор Медведчук (ОПЗЖ), Вадим Рабінович (ОПЗЖ), Юлія Світлична (позафракційна), Сергій Соболєв ("Батьківщина”), Євгеній Шевченко ("Слуга Народу”), Євген Яковенко (позафракційний)”, - йдеться в повідомленні.

В КВУ зазначили, що участь в 100% голосувань Верховної Ради взяли лише 10 народних депутатів.

Найактивніше у травні голосували депутати від "Слуги Народу”, "Європейської солідарності” і "Голосу”.

В середньому депутати "Слуги Народу” взяли участь в 85% голосувань, ЄС та Голосу – 81%. Депутати групи "Довіра” взяли участь в 73% голосувань. Депутати інших фракцій голосували (натискали "за”, "проти” чи "утримався”) значно рідше. Народні депутати "Батьківщини” взяли участь в 54% голосувань, групи "За майбутнє” - 52%, "Опозиційної платформи За життя” — 33%”, - повідомляють у Комітеті виборців.

За словами голови КВУ Олексія Кошеля, у порівнянні із попередніми місяцями, у травні кількість депутатів, які не голосували, подвоїлася.

Нагадаємо, раніше КВУ назвав депутатів-рекордсменів за кількістю поданих законопроєктів.

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