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Зведення штабу ООС: за добу 5 обстрілів, обійшлося без втрат
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31 травня 2021, 17:59 6

Зведення штабу ООС: за добу 5 обстрілів, обійшлося без втрат

31 травня 2021, 17:59 6
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Фото: із відкритих джерел
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В зоні проведення ООС на Донбасі за добу зафіксовано 5 порушень “тиші” з боку збройних формувань Російської Федерації

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, поблизу Водяного бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем, а неподалік Авдіївки застосовували автоматичні станкові гранатомети.

Біля Майорська ворог обстрілював позиції Збройних Сил з ручних протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї. Окрім цього, у напрямку населеного пункту Санжарівка був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10” із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ”, - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. Упродовж доби сапери розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

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