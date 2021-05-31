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Сводка штаба ООС: за сутки 5 обстрелов, обошлось без потерь
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31 мая 2021, 17:59 8

Сводка штаба ООС: за сутки 5 обстрелов, обошлось без потерь

31 мая 2021, 17:59 8
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Фото: из открытых источников
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В зоне проведения ООС на Донбассе за сутки зафиксировано 5 нарушений "тишины" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, вблизи Водяного боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, а неподалеку Авдеевки применяли автоматические станковые гранатометы.

Возле Майорска враг обстреливал позиции Вооруженных Сил с ручных противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Золотое-4 враг совершил обстрел из стрелкового оружия. Кроме этого, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. В течение суток саперы разминировали почти 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

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