На Донбасі стріляли із заборонених озброєнь: зафіксовано чотири порушення з боку бойовиків

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Протягом минулої доби, 30 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі населеного пункту Майорськ російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

У тому ж напрямку окупанти двічі з ручних протитанкових гранатометів здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2. По позиціям українських захисників в районі населеного пункту Золоте-4 окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає", - повідомили у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 31 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню на Донбасі.