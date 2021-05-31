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Кабинет министров назначил нового директора порта "Южный"
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31 мая 2021, 13:25 29

Кабинет министров назначил нового директора порта "Южный"

31 мая 2021, 13:25 29
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 31 мая Кабинет министров назначил Александра Олийныка директором морского торгового порта "Южный"

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает RegioNews.

Сегодня Кабинет министров Украины согласовал назначение на должность директора ГП "Морской торговый порт "Южный" Александра Олийныка", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что Олийныка назначили вместо Сергея Ковшара, который продолжит свою работу в отрасли.

Также в ведомстве сообщили, что Александр Олийныка с ноября 2019 до августа 2020 года был исполняющим обязанности директора государственного предприятия "МТП "Южный". До этого он занимал должность директора Мариупольского морского торгового порта.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Мининфраструктуры уволил директора порта "Южный".

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