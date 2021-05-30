МОЗ дозволило купатися на пляжах Одещини

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Про це повідомляє держустанова "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України” , передає RegioNews.

Всього по Одеській області було досліджено 118 проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники і 75 проб – на санітарно-хімічні показники.

Проби морської води, які були відібрані у визначених контрольних точках на 22 пляжах м. Одеси та Одеської області, за санітарно-мікробіологічними та санітарно-хімічними показники відповідала гігієнічним вимогам, - йдеться повідомленні за результатами досліджень.

Також з водами поверхневих водойм 1-ї категорії, які використовуються як джерела питного водопостачання населення, а саме: р.Дністер, р. Турунчук, р.Дунай оз. Ялпуг, було проведено 98 досліджень на санітарно-хімічні показники в т.ч на вміст залишків хлорорганічних пестицидів. Усі досліджені проби води відповідали гігієнічним вимогам.

З водами поверхневих водойм 2-ї категорії, а саме: Дністровський лиман, Кучурганський лиман, р. Сарата, було проведено 52 дослідження проб води на вміст залишків хлорорганічних пестицидів. Усі досліджені проби відповідали нормативним вимогам.

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