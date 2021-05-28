В ТКГ рассказали, кто примет решение о переносе заседаний из Минска

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Решение о переносе заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска будет рассматривать новое руководство ОБСЕ

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает RegioNews.

По его словам, скоро должна произойти ротация представителей ОБСЕ в контактной группе, и глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил твердую политическую позицию.

С его точки зрения, Беларусь трудновато считать нейтральной при действующем режиме Лукашенко, а именно это является главным условием, чтобы предоставлять нейтральную площадку для сторон, которые конфликтуют. Если страна склоняется к одной из сторон конфликта, то стоит ли там проводить - вопрос. Кравчук на него ответил однозначно: нет, нельзя", - сообщил Арестович.

Он добавил, что перенос переговоров из Минска официально еще не обсуждают.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по решению ситуации на Донбассе.