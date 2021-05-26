КВУ назвав депутатів-рекордсменів за кількістю поданих законопроєктів

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі КВУ.

Так, серед топ-10 народних депутатів, які зареєстрували найбільшу кількість законопроєктів, увійшли:

1. Наталія Королевська (ОПЗЖ) - автор 240 законопроєктів;

2. Юрій Солод (ОПЗЖ) - 221 законопроєкт;

3. Галина Третьякова ("Слуга Народу") – 178 законопроєктів;

4. Данило Гетманцев ("Слуга Народу") – 177 законопроєктів;

5. Михайло Цимбалюк (ВО "Батьківщина") – 173 законопроєкти;

6. Дмитро Любота ("Слуга Народу") – 172 законопроєкти;

7. Сергій Гривко ("Слуга Народу") – 164 законопроєкти;

8. Юлія Тимошенко (ВО "Батьківщина") – 154 законопроєкти;

9. Георгій Мазурашу ("Слуга Народу") – 151 законопроєкт;

10. Ярослав Железняк ("Голос"), Лариса Білозір ("Довіра") – 145 законопроєктів.

Загалом тридцять сім народних депутатів за півтора року роботи Ради стали авторами вже понад 100 законопроєктів.

Проблема полягає не стільки в кількості законопроєктів, скільки в їх якості. Більшість документів подаються депутатами без належного професійного обговорення на стадії розробки законопроєкту. В результаті законопроєкти часто є неякісними, що призводить до проблеми законодавчого спаму", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

В цілому за час роботи ВР IX скликання народні депутати зареєстрували 2 997 проєктів законів.

Нагадаємо, раніше Комітет виборців України провів аналіз декларацій народних депутатів України за 2020 рік. Так, за даними КВУ 97 народних депутатів фракції "Слуга Народу" та членів їх сімей придбали минулого року авто, квартиру або землю.