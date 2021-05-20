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20 травня 2021, 13:51 37

Питання Донбасу можуть винести на всеукраїнський референдум - Зеленський

20 травня 2021, 13:51 37
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Фото: з відкритих джерел
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Ситуація на Донбасі може стати одним з найголовніших питань, які можуть винести на загальнодержавний референдум

Про це заявив Володимир Зеленський під час пресконференція з нагоди другої річниці його президентства, передає RegioNews.

"Щодо державного референдуму, я вважаю, що найголовнішим питанням має бути ситуація на Донбасі. Упевнений, що через деякий час ми надамо на роздум суспільства референдум з такою тематикою", - зазначив голова держави.

За словами Зеленського, до референдумів він ставився б дуже обережно.

Формат референдуму буде ініційований народом України. Я буду там технічно робити свою роботу. Щодо змін до Конституції, то це вже ініціатива президента України, може бути. Такі питання є", - додав президент.

Раніше повідомлялося, уповноважена Верховної Ради з прав людини Денисова розповіла, скільки жителів Донбасу мають російські паспорти. Окупанти змушують українців в ОРДЛО брати російські паспорти.

Донбас війна референдум закон президент

 
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