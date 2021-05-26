В Україні почав діяти закон про електронний суд: що він передбачає
В Україні 26 травня набув чинності закон щодо впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи
Про це пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
Закон передбачає створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Її хочуть впровадити протягом декількох років "за наявності достатнього фінансування".
Також він підвищує роль Вищої ради правосуддя в процесах запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. ЄСІТС покликана підвищити ефективність діяльності судових органів шляхом впровадження сучасних технологій у їхню повсякденну діяльність.
Також ЄСІТС має спростити процедури комунікації між громадянами-учасниками судових процесів та їх представниками із судовими органами, роблячи судові процедури для громадян простішими, зручними та доступними.
Система має діяти в судах, Вищій раді правосуддя, Раді суддів, Вищій кваліфікаційній комісії суддів, Державній судовій адміністрації, на підприємствах, що належать до сфери правосуддя, Національній школі суддів України.
Нагадаємо, раніше у Раді анонсували "підвищення якості законодавства".