В Україні почав діяти закон про електронний суд: що він передбачає

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Про це пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Закон передбачає створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Її хочуть впровадити протягом декількох років "за наявності достатнього фінансування".

Також він підвищує роль Вищої ради правосуддя в процесах запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. ЄСІТС покликана підвищити ефективність діяльності судових органів шляхом впровадження сучасних технологій у їхню повсякденну діяльність.

Також ЄСІТС має спростити процедури комунікації між громадянами-учасниками судових процесів та їх представниками із судовими органами, роблячи судові процедури для громадян простішими, зручними та доступними.

Система має діяти в судах, Вищій раді правосуддя, Раді суддів, Вищій кваліфікаційній комісії суддів, Державній судовій адміністрації, на підприємствах, що належать до сфери правосуддя, Національній школі суддів України.

Нагадаємо, раніше у Раді анонсували "підвищення якості законодавства".