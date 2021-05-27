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27 мая 2021, 17:30 68

В Киеве СБУ задержала гражданина Молдовы, который находится в розыске Интерпола

27 мая 2021, 17:30 68
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Фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве гражданина Молдовы, которого разыскивает Интерпол

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, он незаконно попал в Украину и скрывался от уголовного преследования у себя на родине.

Установлено, что иностранец, которому СБУ был запрещен въезд в Украину, попал на территорию нашего государства вне пунктов пропуска. Кроме этого, он находится в международном розыске по линии Интерпола за совершение уголовных преступлений в Республике Молдова", - говорится в сообщении.

Сейчас иностранцу сообщили о подозрении в незаконном пересечении государственной границы, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее в Житомире задержали иностранца, который находился в розыске Интерпола.

Киев СБУ задержание Интерпол уголовное дело

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