В Киеве СБУ задержала гражданина Молдовы, который находится в розыске Интерпола

Фото: СБУ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, он незаконно попал в Украину и скрывался от уголовного преследования у себя на родине.

Установлено, что иностранец, которому СБУ был запрещен въезд в Украину, попал на территорию нашего государства вне пунктов пропуска. Кроме этого, он находится в международном розыске по линии Интерпола за совершение уголовных преступлений в Республике Молдова", - говорится в сообщении.

Сейчас иностранцу сообщили о подозрении в незаконном пересечении государственной границы, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее в Житомире задержали иностранца, который находился в розыске Интерпола.