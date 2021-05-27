08:54  27 травня
COVID-19 в Україні: за добу одужало значно більше людей, ніж захворіло
09:44  27 травня
У Кабміні оголосили повторний конкурс на голову Нацслужби здоров’я
14:21  27 травня
Окупанти на Донбасі вбили захисника України
UA | RU
UA | RU
27 травня 2021, 14:34 233

На Одещині затримали розбійну групу, яка нападала на далекобійників

27 травня 2021, 14:34 233
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Одещини встановили та затримали групу "розбійників з великої дороги", жертвами якої ставали водії великовантажних автомобілів. Слідчі оголосили їм про підозру

Як передає RegioNews, про це повідомили у Нацполіції.

Так, були встановлено дані про підготовку групою чергової засідки, цього разу на водія великовантажного автомобіля, який прямував з Одеси до Запорізької області та мав при собі готівку у сумі 370 тисяч гривень.

За даними поліції, підозрювані ретельно підготувалися, вони провели візуальне стеження за автопідприємством, звідки слідував обраний ними об'єкт. На автозаправці непомітно порізали шини на вантажівці. Згодом дочекалися вимушеної зупинки фури і перед світанком напали на водія.

Оперативники попередили напад та затримали злочинну групу "на гарячому".

Слідчі оголосили фігурантам нападів про підозру за розбій. Тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 14 травня РНБО запровадила санкції проти майже 600 "злодіїв у законі".

Раніше повідомлялось, що двох найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі" затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм інкримінують умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу.

Одеса злочин кримінальна справа напад Нацполіція

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Несподівана кандидатура. Чи стане Марія Чорна на посаді голови Кіровоградської ОДА "англійською королевою"
Двічі недепутат: чи здолає Вірастюк стіну Верховного Суду
Всі публікації »
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram