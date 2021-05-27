На Одещині затримали розбійну групу, яка нападала на далекобійників

Фото: Нацполіція

Правоохоронці Одещини встановили та затримали групу "розбійників з великої дороги", жертвами якої ставали водії великовантажних автомобілів. Слідчі оголосили їм про підозру

Як передає RegioNews, про це повідомили у Нацполіції.

Так, були встановлено дані про підготовку групою чергової засідки, цього разу на водія великовантажного автомобіля, який прямував з Одеси до Запорізької області та мав при собі готівку у сумі 370 тисяч гривень.

За даними поліції, підозрювані ретельно підготувалися, вони провели візуальне стеження за автопідприємством, звідки слідував обраний ними об'єкт. На автозаправці непомітно порізали шини на вантажівці. Згодом дочекалися вимушеної зупинки фури і перед світанком напали на водія.

Оперативники попередили напад та затримали злочинну групу "на гарячому".

Слідчі оголосили фігурантам нападів про підозру за розбій. Тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 14 травня РНБО запровадила санкції проти майже 600 "злодіїв у законі".

Раніше повідомлялось, що двох найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі" затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм інкримінують умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу.