08:59  05 травня
В Україні різкий спад захворюваності COVID-19: що відомо
11:42  05 травня
Держприкордонслужба готова до введення паспортів вакцинації
18:11  05 травня
В зоні ООС від початку доби зафіксовано 11 порушень режиму "тиші" окупаційними військами
UA | RU
UA | RU
05 травня 2021, 20:22 162

У Житомирі затримали іноземця, який перебував у розшуку Інтерполу

05 травня 2021, 20:22 162
Читайте также на русском языке
У Туреччині його засудили до 21 року ув'язнення
У Туреччині його засудили до 21 року ув'язнення
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Працівники Служби безпеки України затримали у Житомирі іноземця, якого розшукував “Інтерпол” за вчинення тяжких злочинів.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Житомирській області, передає RegioNews.

Відомо, що 41-річний громадянин Туреччини переховувався в Україні з липня 2020 року.

Вироком Вищого кримінального суду Республіки Туреччина іноземця засуджено до позбавлення волі строком понад 21 рік за вчинення тяжких злочинів – грабіж, мародерство та вандалізм. Оперативники спецслужби затримали іноземця за місцем його тимчасового мешкання, в орендованому будинку обласного центру”, – йдеться у повідомленні.

У Нацполіції уточнили, що громадянина Туреччини затримали 1 травня, а вже 4 травня Богунський районний суд міста Житомира обрав йому тимчасовий арешт на 40 діб, поки надійде від компетентних органів Республіки Туреччина запит про його видачу.

Наразі проводяться слідчі дії для застосування процесуальних процедур та екстрадиції іноземця.

Нагадаємо, раніше в Одесі СБУ затримала члена "Ісламської держави”, якого розшукує Інтерпол.

СБУ злочин затримання Житомир Інтерпол

До справи про заборону "Партії Шарія" суд долучив Службу безпеки України
05 травня 2021, 19:30
У Києві двоє братів продавали на ринку дані 32 млн українців
05 травня 2021, 18:35
У Кривому Розі пікетували СБУ, вимагаючи санкцій щодо Вілкула
05 травня 2021, 17:11
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram