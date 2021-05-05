У Житомирі затримали іноземця, який перебував у розшуку Інтерполу

У Туреччині його засудили до 21 року ув'язнення

У Туреччині його засудили до 21 року ув'язнення

Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України затримали у Житомирі іноземця, якого розшукував “Інтерпол” за вчинення тяжких злочинів.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Житомирській області, передає RegioNews.

Відомо, що 41-річний громадянин Туреччини переховувався в Україні з липня 2020 року.

Вироком Вищого кримінального суду Республіки Туреччина іноземця засуджено до позбавлення волі строком понад 21 рік за вчинення тяжких злочинів – грабіж, мародерство та вандалізм. Оперативники спецслужби затримали іноземця за місцем його тимчасового мешкання, в орендованому будинку обласного центру”, – йдеться у повідомленні.

У Нацполіції уточнили, що громадянина Туреччини затримали 1 травня, а вже 4 травня Богунський районний суд міста Житомира обрав йому тимчасовий арешт на 40 діб, поки надійде від компетентних органів Республіки Туреччина запит про його видачу.

Наразі проводяться слідчі дії для застосування процесуальних процедур та екстрадиції іноземця.

Нагадаємо, раніше в Одесі СБУ затримала члена "Ісламської держави”, якого розшукує Інтерпол.