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27 травня 2021, 15:32 30

НАБУ оголосило підозру брату депутата Закарпатської облради Каськіва

27 травня 2021, 15:32 30
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Фото: із відкритих джерел
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Слідчі НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру рідному брату колишнього голови “Держінвестпроєкту”, депутата Закарпатської обласної ради Владислава Каськіва Олександру

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Це – другий близький родич ексголови "Держінвестпроекту”, задіяний в корупційній схемі з заволодіння коштами, виділеними на реалізацію національних проєктів”, - йдеться в повідомленні.

Його підозрюють у створенні злочинної організації та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

За даними слідства, у 2012-2014 рр. "Державна інвестиційна компанія”, якою управляв "Держінвестпроекту”, позичила 259,2 млн грн двом приватним компаніям нібито для реалізації національних проектів "Якісна вода” та "Олімпійська надія-2022”.

Ці компанії, як згодом встановить слідство, мали ознаки фіктивності та були підконтрольні керівництву "Держінвестпроекту”. Отримані кошти ці структури перераховували іншим компаніям-нерезидентам. У кінці ланцюга кошти опинилися на рахунках закордонних компаній на Кіпрі, бенефіціарним власником яких виявився рідний брат колишнього голови "Держінвестпроекту”, - розповіли в НАБУ.

У відомстві нагадали, що ці кіпрські компанії у 2013-2015 рр. Купили більше 700 земельних ділянок у Закарпатській та Волинській областях загальною площею близько 1000 га, на них в липні 2020 року НАБУ наклало арешт.

У зв’язку із тим, що місце перебування брата ексголови "Держінвестпроекту” невідоме, підозру йому оголосили заочно.

Нагадаємо, скандальний чиновник часів Януковича Каськів пройшов до облради Закарпаття.

Також повідомлялось, що НАБУ перевіряє нардепів "ОПЗЖ" Льовочкіних на причетність до розкрадання держкоштів.

НАБУ кримінальна справа Закарпаття корупція Владислав Каськів

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