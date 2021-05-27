НАБУ объявило подозрение брату депутата Закарпатского облсовета Каськива

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Следователи НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении родному брату бывшего главы "Госинвестпроекта", депутата Закарпатского областного совета Владислава Каськива Александру

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Это - второй близкий родственник ексголовы "Госинвестпроекта", задействованный в коррупционной схеме завладения денежными средствами, выделенными на реализацию национальных проектов", - говорится в сообщении.

Его подозревают в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем.

По данным следствия, в 2012-2014 гг. "Государственная инвестиционная компания", которой управлял "Госинвестпроект", заняла 259,2 млн грн двум частным компаниям якобы для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022".

Эти компании, как впоследствии установит следствие, имели признаки фиктивности и были подконтрольны руководству "Госинвестпроекта". Полученные средства эти структуры перечисляли другим компаниям-нерезидентам. В конце цепи средства оказались на счетах иностранных компаний на Кипре, бенефициарным владельцем которых оказался родной брат бывшего главы "Госинвестпроекта", - рассказали в НАБУ.

В ведомстве напомнили, что эти кипрские компании в 2013-2015 гг. купили более 700 земельных участков на Закарпатье и в Волынской областях общей площадью около 1000 га, на них в июле 2020 года НАБУ наложило арест.

В связи с тем, что место пребывания брата ексголовы "Госинвестпроекта" неизвестно, подозрение ему объявили заочно.

Напомним, скандальный чиновник времен Януковича Каськив прошел в облсовет Закарпатья.

Также сообщалось, что НАБУ проверяет нардепов от "ОПЗЖ" Левочкиных на причастность к хищению госсредств.