15:31  26 травня
У секретаріаті Кабміну на 10% скоротять чисельність працівників
11:31  26 травня
У Києві слідчі ДБР прийшли з обшуками до Будинку профспілок
17:38  26 травня
Окупанти на Донбасі поранили нашого воїна: ЗСУ відкрили вогонь у відповідь
UA | RU
UA | RU
26 травня 2021, 13:40 743

Схема на 35 млн: у міській раді Черкас проводять обшуки

26 травня 2021, 13:40 743
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Працівники Державної фіскальної служби України проводять обшуки в Черкаській міській раді у справі ухиляння від сплати податків при здачі в оренду комунального майна

Про це повідомляє пресслужба ДФС, передає RegioNews.

За даними слідства, чиновники Черкаської міської ради та низки комунальних підприємств організували незаконну схему на початку 2017 року.

Комунальні підприємства та бюджетні установи міста не перераховували до міського бюджету кошти від оренди майна, яке належить до комунальної власності”, - йдеться в повідомленні.

У фіскальній службі стверджують, що внаслідок дій чиновників міський бюджет недоотримав близько 35 млн грн.

Наразі тривають обшуки з метою виявлення та вилучення документів щодо здачі в оренду комунального майна, чорнових записів щодо існування зазначеної схеми ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів”, - додали у відомстві.

На зображенні може бути: у приміщенні

Нагадаємо, раніше на Черкащині викрили чиновників на розкраданні бюджетних коштів: завдали збитків на 4 млн грн.

Схеми Черкаси ДФС кримінальна справа корупція горсовет

У Миколаєві міська рада підвищила вартість проїзду у громадському транспорті
26 травня 2021, 11:08
Перевізники Чернівців вимагають підвищити вартість проїзду до 10 гривень
25 травня 2021, 21:23
У Кривому Розі майнили криптовалюту на комунальних мережах
25 травня 2021, 18:32
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Двічі недепутат: чи здолає Вірастюк стіну Верховного Суду
Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського
Всі публікації »
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram