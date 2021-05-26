Схема на 35 млн: у міській раді Черкас проводять обшуки

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Працівники Державної фіскальної служби України проводять обшуки в Черкаській міській раді у справі ухиляння від сплати податків при здачі в оренду комунального майна

Про це повідомляє пресслужба ДФС, передає RegioNews.

За даними слідства, чиновники Черкаської міської ради та низки комунальних підприємств організували незаконну схему на початку 2017 року.

Комунальні підприємства та бюджетні установи міста не перераховували до міського бюджету кошти від оренди майна, яке належить до комунальної власності”, - йдеться в повідомленні.

У фіскальній службі стверджують, що внаслідок дій чиновників міський бюджет недоотримав близько 35 млн грн.

Наразі тривають обшуки з метою виявлення та вилучення документів щодо здачі в оренду комунального майна, чорнових записів щодо існування зазначеної схеми ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів”, - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше на Черкащині викрили чиновників на розкраданні бюджетних коштів: завдали збитків на 4 млн грн.