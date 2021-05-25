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25 травня 2021, 21:23 118

Перевізники Чернівців вимагають підвищити вартість проїзду до 10 гривень

25 травня 2021, 21:23 118
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Фото: Суспільне
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У Чернівцях приватні перевізники готують звернення до міської влади з вимогою підвищити вартість проїзду з 7 до 10 гривень

Про це у Facebook повідомив заступник мера Чернівців Ігор Крохмаль, передає RegioNews.

За його словами, мерія вивчить це питання, і перевірить, чи можна вважати тариф у 10 гривень економічно обґрунтованим, та чи відповідає він ринковим умовам.

У свою чергу перевізники заявляють, що за рахунок зростання тарифу зможуть покращити якість перевезень та закупити новий транспорт.

Нагадаємо, раніше у Кличка сказали, коли у столиці може подорожчати проїзд.

Також повідомлялось, що влада Миколаєва пояснила, чому в місті підвищують вартість проїзду.

Також 25 травня У Рівному підвищили вартість проїзду в транспорті.

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