Схема на 35 млн: в городском совете Черкасс проводят обыски

Фото: Facebook

Работники Государственной фискальной службы Украины проводят обыски в Черкасском городском совете по делу уклонения от уплаты налогов при сдаче в аренду коммунального имущества

Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновники Черкасского городского совета и ряда коммунальных предприятий организовали незаконную схему в начале 2017 года.

Коммунальные предприятия и учреждения города не перечисляли в городской бюджет средства от аренды имущества, принадлежащего к коммунальной собственности", - говорится в сообщении.

В фискальной службе утверждают, что в результате действий чиновников городской бюджет недополучил около 35 млн грн.

Сейчас продолжаются обыски с целью обнаружения и изъятия документов относительно сдачи в аренду коммунального имущества, черновых записей о существовании указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее на Черкасщине разоблачили чиновников на хищении бюджетных средств: нанесли ущерб на 4 млн грн.