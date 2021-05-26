У Миколаєві міська рада підвищила вартість проїзду у громадському транспорті

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У середу, 26 травня виконавчий комітет Миколаївської міської ради під час засідання затвердив нові тарифи на проїзд у громадському транспорті міста

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Нові ціни набудуть чинності з 1 червня 2021 року. Депутати вирішили, що вартість проїзду буде залежати від загальної протяжності маршруту.

Проїзд у маршрутках міста на маршруті протяжністю менше 10 кілометрів буде коштувати шість гривень, на маршрутах більше десяти кілометрів - сім.

У віддалені райони - Матвіївку та Велику Корениху – проїзд буде коштувати дев`ять гривень та 10 грн до Малої Коренихи.

Тарифи на проїзд у комунальному транспорті міста підвищили на одну гривню, він буде складати шість гривень.

У міській раді зазначають, що у громадському транспорті Миколаєва вартість проїзду не змінювались з 2018 року.

Нагадаємо, раніше влада Миколаєва пояснила, чому в місті підвищують вартість проїзду.