На Донбасі бойовики двічі порушували "тишу"

З початку цієї доби, 25 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню – поблизу Новгородського та Водяного

Про це повідомляє штаб ООС, передає RegioNews.

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України, - зазначають у штабі.

Зокрема, ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру поблизу населеного пункту Новгородське.

З автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів окупанти здійснили обстріл у напрямку населеного пункту Водяне.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

У штабі також додають, що сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 6 гектарів території та передали на знищення 50 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, протягом попередньої доби в ООС бойовики застосували ракетний комплекс проти мирних мешканців. Протягом минулої доби, 24 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.