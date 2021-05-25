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На Донбасі бойовики двічі порушували "тишу"
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25 травня 2021, 17:29 7

На Донбасі бойовики двічі порушували "тишу"

25 травня 2021, 17:29 7
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З початку цієї доби, 25 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню – поблизу Новгородського та Водяного

Про це повідомляє штаб ООС, передає RegioNews.

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України, - зазначають у штабі.

Зокрема, ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру поблизу населеного пункту Новгородське.

З автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів окупанти здійснили обстріл у напрямку населеного пункту Водяне.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

У штабі також додають, що сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 6 гектарів території та передали на знищення 50 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, протягом попередньої доби в ООС бойовики застосували ракетний комплекс проти мирних мешканців. Протягом минулої доби, 24 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

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