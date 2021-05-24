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24 травня 2021, 16:45 95

У районі ООС пройдуть антитерористичні навчання

24 травня 2021, 16:45 95
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Фото: Сайт СБУ
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В Авдіївці 26-27 травня заплановане проведення антитерористичних навчань

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

У рамках ООС відбудуться планові навчання з протидії диверсійним та терористичним загрозам.

"Тренування будуть проводитись в умовах, максимально наближених до реальних. Тому СБУ закликає жителів Авдіївки з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки", - наголосили в повідомленні.

Громадян попросили мати при собі документи, що посвідчують особу, а у разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб, негайно повідомляти правоохоронцям.

Нагадаємо, нещодавно у Херсонській області відбулися масштабні антитерористичні навчання СБУ.

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