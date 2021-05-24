У районі ООС пройдуть антитерористичні навчання

Фото: Сайт СБУ

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

У рамках ООС відбудуться планові навчання з протидії диверсійним та терористичним загрозам.

"Тренування будуть проводитись в умовах, максимально наближених до реальних. Тому СБУ закликає жителів Авдіївки з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки", - наголосили в повідомленні.

Громадян попросили мати при собі документи, що посвідчують особу, а у разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб, негайно повідомляти правоохоронцям.

Нагадаємо, нещодавно у Херсонській області відбулися масштабні антитерористичні навчання СБУ.