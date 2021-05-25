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Доба в ООС: бойовики застосували ракетний комплекс проти мирних мешканців
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25 травня 2021, 08:11 60

Доба в ООС: бойовики застосували ракетний комплекс проти мирних мешканців

25 травня 2021, 08:11 60
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 24 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Поблизу населених пунктів Авдіївка та Невельське найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Водяного противник здійснив обстріл із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У передмісті населених пунктів Павлопіль та Південне окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї. У районі населеного пункту Шуми ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - повідомляють у штабі.

Також зазначається, що напередодні бойовики застосували проти мирних мешканців протитанковий ракетний комплекс.

Обстріл було здійснено в напрямку населеного пункту Шуми, де з середини травня діють гарантії безпеки на проведення ремонтно-відновлювальних робіт по обидві сторони від лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу, одна з ракет влучила у гаражний кооператив "Північний", друга - в житловий будинок, що в населеному пункті Північне. Маркування на залишках ракет вказує, що ці боєприпаси російського виробництва та підтверджує безпосередню участь РФ у розв'язуванні агресії та вчиненні злочинів проти людяності в Україні.

Станом на 7 годину ранку, 25 травня, порушень припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі зафіксовано чотири порушення з боку російських окупантів.

Донбас ООС війна військова техніка обстріли

 
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