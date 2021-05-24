На Харківщині викрили злочинну групу, яка постачала озброєння РФ

У Харківській області контррозвідники СБУ викрили та блокували протиправну діяльність міжрегіональної злочинної групи. За попередніми даними, її учасники незаконно постачали великі партії військових товарів до Росії

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

До складу групи входили мешканці Харківської, Київської та Сумської областей. Зловмисники скуповували комплектуючі на вторинному ринку у приватних комерсантів. Ділки, поза митним контролем, автотранспортом вивозили до Росії комплектуючі", - повідомили оперативники.

За даними СБУ, посередник перепродавав обладнання авіаційної, танкобудівної та радіоелектронної галузей оборонним підприємствам РФ.

У межах розпочатого слідчими кримінального провадження, попереджено спробу незаконного переправлення учасниками групи до Росії партії військових товарів на загальну суму понад $100 тисяч.

Під час спецоперації правоохоронці провели 16 обшуків за місцями мешкання учасників злочинної групи та зберігання товарів військового призначення на території Харківської, Київської та Сумської областей.

Наразі слідчими вирішується питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила агентурну мережу бойовиків, яка діяла в зоні ООС.