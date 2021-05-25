На Донбассе боевики дважды нарушали "тишину"

С начала этих суток, 25 мая, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня – вблизи Новгородского и Водяного

Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews.

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, - отмечают в штабе.

В частности, враг открывал огонь из минометов 82-го калибра вблизи населенного пункта Новгородское.

Из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов оккупанты совершили обстрел в направлении населенного пункта Водяное.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

В штабе также добавляют, что сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 6 гектаров территории и передали на уничтожение 50 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, в течение предыдущей в ООС боевики применили ракетный комплекс против мирных жителей. В течение прошлых суток, 24 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.