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25 травня 2021, 09:41 353

У Мінсоцполітики розповіли, скільки в Україні вимушених переселенців через окупацію Донбасу та Криму

25 травня 2021, 09:41 353
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні станом на 24 травня на обліку перебувають 1 467 720 переселенців з анексованого Криму та окупованих територій Донбасу

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

За даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 467 720 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - йдеться у повідомленні.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб перебувають на обліку в Донецькій (513 324 особи) та Луганській областях (283 665), а також у Києві (164 678 осіб).

Крім того, найменше переселенців обліковано в Тернопільській області - 2 155 осіб, Буковині - 2 411 та Рівненщині - 3 041.

Нагадаємо, 19 травня Кабінет міністрів вніс зміни у критерії отримання житлових субсидій для українців. Зокрема, на отримання субсидії зможуть розраховувати ті українці, які мають на депозитах до 100 тисяч гривень.

переселенці ОРДЛО Донбас Крим Мінсоцполітики

 
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