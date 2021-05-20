Миколаївські депутати не змогли позбавити російську мову статусу регіональної

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У Миколаєві депутати міської ради не змогли скасувати статус російської мови, як другої регіональної у місті, для цього їм не вистачило голосів

Про це повідомляє місцеве видання "НикВести", передає RegioNews.

В ході чергової четвертої сесії Миколаївської міської ради за це рішення проголосували лише 23 депутати при 28 необхідних.

Проти висловились 7 депутатів, утримався один, 15 депутатів не голосували.

Повідомляється, що питання не обговорювали, а мер Миколаєва Олександр Сенкевич лише коротко запитав, чи потрібне доповідати, або всі розуміють суть питання. Після цього він зразу виніс питання на голосування.

Як повідомив у Facebook мовний омбудсмен Тарас Кремінь, Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної”, рішення Конституційного Суду № 2-р/2018 і основний закон - Конституція України, неухильні до виконання на всій території держави.

Він заявив, що буде вимагати рішучих дій з боку прокуратури на таку бездіяльність міської ради.

Рішення про надання російській мові статусу регіональної ухвалили у 2012 році. Миколаїв єдиний в Україні, де російська мова має такий статус.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що владу Миколаєва закликали позбавити російську мову статусу регіональної.

Також мовний омбудсмен Тарас Кремінь хоче через суд позбавити російську мову статусу регіональної у Миколаєві.