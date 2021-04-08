Владу Миколаєва закликали позбавити російську мову статусу регіональної
Обласний центр єдиний в Україні, де російська мова має такий статус
Обласний центр єдиний в Україні, де російська мова має такий статус
Мовний омбудсман Тарас Кремінь закликав Миколаївську міську раду на найближчій сесії скасувати рішення від 21 серпня 2012 року “Про надання російській мові статусу регіональної в місті Миколаєві”.
Про це він сказав в ефірі одного із телеканалів, передає RegioNews.
За його словами, це важливо, оскільки згідно із Конституцією, українська мова є єдиною державною.
Якщо я не помиляюсь, то Миколаїв сьогодні залишається єдиним містом в Україні, де досі діє рішення про надання російській мові статусу регіональної. Всі інші регіони, де така програма була, вже скасували його, адже воно суперечить Конституції України”, - заявив Кремінь.
Нагадаємо, у Запорізькій області російську мову позбавили статусу регіональної.
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