Владу Миколаєва закликали позбавити російську мову статусу регіональної

Обласний центр єдиний в Україні, де російська мова має такий статус

Обласний центр єдиний в Україні, де російська мова має такий статус

Фото: із відкритих джерел

Мовний омбудсман Тарас Кремінь закликав Миколаївську міську раду на найближчій сесії скасувати рішення від 21 серпня 2012 року “Про надання російській мові статусу регіональної в місті Миколаєві”.

Про це він сказав в ефірі одного із телеканалів, передає RegioNews.

За його словами, це важливо, оскільки згідно із Конституцією, українська мова є єдиною державною.

Якщо я не помиляюсь, то Миколаїв сьогодні залишається єдиним містом в Україні, де досі діє рішення про надання російській мові статусу регіональної. Всі інші регіони, де така програма була, вже скасували його, адже воно суперечить Конституції України”, - заявив Кремінь.

Нагадаємо, у Запорізькій області російську мову позбавили статусу регіональної.