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08 квітня 2021, 20:05 688

Владу Миколаєва закликали позбавити російську мову статусу регіональної

08 квітня 2021, 20:05 688
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Обласний центр єдиний в Україні, де російська мова має такий статус
Обласний центр єдиний в Україні, де російська мова має такий статус
Фото: із відкритих джерел
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Мовний омбудсман Тарас Кремінь закликав Миколаївську міську раду на найближчій сесії скасувати рішення від 21 серпня 2012 року “Про надання російській мові статусу регіональної в місті Миколаєві”.

Про це він сказав в ефірі одного із телеканалів, передає RegioNews.

За його словами, це важливо, оскільки згідно із Конституцією, українська мова є єдиною державною.

Якщо я не помиляюсь, то Миколаїв сьогодні залишається єдиним містом в Україні, де досі діє рішення про надання російській мові статусу регіональної. Всі інші регіони, де така програма була, вже скасували його, адже воно суперечить Конституції України”, - заявив Кремінь.

Нагадаємо, у Запорізькій області російську мову позбавили статусу регіональної.

Миколаїв мова Тарас Кремінь заява регіони

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