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25 травня 2021, 15:19 794

Яценко пояснив, чому не встав під час виконання державного гімну

25 травня 2021, 15:19 794
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Народний депутат України від фракції ВО “Батьківщина” Антон Яценко, який не піднявся з крісла під час виконання державного гімну в Уманській міській раді, пояснив свої дії

Про це Антон Яценко написав на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Нардеп наголосив, що "обов’язковим елементом, при виконанні Державного Гімну має бути саме музичний супровід композитора Михайла Вербицького" і зауважив, що на сесії, де він не піднявся при виконанні гімну, "музика не лунає".

Також він пояснив, що гімн був використаний "провокаторами", щоб зірвати сесію.

Коли люди штурмували трибуну, кричали "ганьба, давайте зірвемо сесію" та інші "гасла", а потім раптом заспівали Гімн, мені ця ситуація нагадала напад хуліганів у підворітті. Якщо на когось напали хулігани, хтось захищається. А потім хтось з хуліганів заспівав гімн, усі правоохоронці та інші люди мали б стати і не рухатись, - написав Яценко.

Він додав, що "не в праві брати участь у "балагані", коли певні особи намагаються використати Державний Гімн у політичних цілях, тобто нівелювати його".

Як повідомлялося, в Умані нардеп Яценко відмовився встати під час виконання державного гімну. Народний депутат України від фракції ВО "Батьківщина” Антон Яценко не піднявся з крісла під час виконання державного гімну в Уманській міській раді.

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