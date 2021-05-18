Нардеп Яценко знову став членом фракції "Батьківщина"
Позафракційний народний депутат Антон Яценко став членом фракції політичної партії "Батьківщина".
Про це під час засідання парламенту повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише RegioNews.
"Згідно з поданою заявою та відповідно до ч. 3 ст. 60 закону про регламент Верховної Ради повідомляю про входження народного депутата Яценка Антона Володимировича до складу депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання Батьківщина", - сказав Стефанчук.
Відомо, що Яценко вже колись входив до команди Юлії Тимошенко. На виборах 2007 року він був обраний депутатом від БЮТ, але у 2011 році перейшов до фракції Партії регіонів, у складі якої голосував, зокрема, за пакет так званих "диктаторських законів".
Нагадаємо, що у парламенті дев'ятого скликання Яценко раніше був членом депутатської групи "За майбутнє", однак 16 лютого 2021 року покинув її.
Раніше повідомлялося, що Яценко є одним із нардепів парламенту дев'ятого скликання, який досі не став автором жодного ухваленого закону.