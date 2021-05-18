Нардеп Яценко знову став членом фракції "Батьківщина"

Про це під час засідання парламенту повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише RegioNews.

"Згідно з поданою заявою та відповідно до ч. 3 ст. 60 закону про регламент Верховної Ради повідомляю про входження народного депутата Яценка Антона Володимировича до складу депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання Батьківщина", - сказав Стефанчук.

Відомо, що Яценко вже колись входив до команди Юлії Тимошенко. На виборах 2007 року він був обраний депутатом від БЮТ, але у 2011 році перейшов до фракції Партії регіонів, у складі якої голосував, зокрема, за пакет так званих "диктаторських законів".

Нагадаємо, що у парламенті дев'ятого скликання Яценко раніше був членом депутатської групи "За майбутнє", однак 16 лютого 2021 року покинув її.

Раніше повідомлялося, що Яценко є одним із нардепів парламенту дев'ятого скликання, який досі не став автором жодного ухваленого закону.