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18 травня 2021, 15:47 5

Нардеп Яценко знову став членом фракції "Батьківщина"

18 травня 2021, 15:47 5
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Позафракційний народний депутат Антон Яценко став членом фракції політичної партії "Батьківщина".

Про це під час засідання парламенту повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише RegioNews.

"Згідно з поданою заявою та відповідно до ч. 3 ст. 60 закону про регламент Верховної Ради повідомляю про входження народного депутата Яценка Антона Володимировича до складу депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання Батьківщина", - сказав Стефанчук.

Відомо, що Яценко вже колись входив до команди Юлії Тимошенко. На виборах 2007 року він був обраний депутатом від БЮТ, але у 2011 році перейшов до фракції Партії регіонів, у складі якої голосував, зокрема, за пакет так званих "диктаторських законів".

Нагадаємо, що у парламенті дев'ятого скликання Яценко раніше був членом депутатської групи "За майбутнє", однак 16 лютого 2021 року покинув її.

Раніше повідомлялося, що Яценко є одним із нардепів парламенту дев'ятого скликання, який досі не став автором жодного ухваленого закону.

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