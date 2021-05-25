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25 мая 2021, 15:19 1241

Яценко объяснил, почему не встал во время исполнения государственного гимна

25 мая 2021, 15:19 1241
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Народный депутат Украины от фракции ВО “Батькивщина” Антон Яценко, который не поднялся с кресла во время исполнения государственного гимна в Уманском городском совете, объяснил свои действия

Об этом Антон Яценко написал на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Нардеп отметил, что "обязательным элементом, при исполнении Государственного Гимна должно быть именно музыкальное сопровождение композитора Михаила Вербицкого" и отметил, что на сессии, где он не поднялся при исполнении гимна, "музыка не звучит".

Также он пояснил, что гимн был использован "провокаторами", чтобы сорвать сессию.

Когда люди штурмовали трибуну, кричали "позор, давайте сорвем сессию" и иные "лозунги", а потом вдруг запели Гимн, мне эта ситуация напомнила нападение хулиганов в подворотне. Если на кого-то напали хулиганы, кто-то защищается. А потом кто - то из хулиганов спел гимн, все правоохранители и другие люди должны стать и не двигаться, - написал Яценко.

Он добавил, что "не в праве участвовать в "балагане", когда определенные лица пытаются использовать Государственный Гимн в политических целях, то есть нивелировать его".

Как сообщалось, в Умани нардеп Яценко отказался встать во время исполнения государственного гимна. Народный депутат Украины от фракции ВО "Батькивщина” Антон Яценко не поднялся с кресла во время исполнения государственного гимна в Уманском городском совете.

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