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22 лютого 2021, 13:49 50

В Одесі чиновників мерії вчитимуть української мови

22 лютого 2021, 13:49 50
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Вже сформували першу групу
Вже сформували першу групу
Рixabay
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В Одесі створено першу групу з 30 чиновників мерії, які пройдуть навчання з метою вдосконалення знань української мови.

Про це стало відомо сьогодні під час наради в мерії, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

Як зазначила директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, загалом заявки для участі у семінарах надіслали понад 1 тис. осіб.

"На даний час ми сформували першу групу з 30 осіб", - сказала чиновниця.

Вона пояснила, що до групи увійшли фахівці, які працюють безпосередньо з документами і через специфіку своїх посадових обов'язків спілкуються з городянами.

Заняття будуть проходити щовівторка і щочетверга з 14:00, навчальна програма складається з 8 занять, яку будуть вести три педагоги.

Після завершення навчання учасники програми отримають відповідний сертифікат.

Крім того, за словами Буйневич, планується видати спеціальний довідник специфічних термінів українською мовою, які необхідно знати (які застосовують у роботі) чиновникам мерії.

Нагадаємо, мер Миколаєва хоче позбавляти слова депутатів за недотримання мовного закону.

Україна Одеса мова Нарада

 
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