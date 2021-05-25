Представители власти нарушают языковой закон: языковому обмудсмену поступила уже почти сотня жалоб

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В 2021 году уполномоченный по защите государственного языка получил 1 357 сообщений граждан о нарушении языкового закона, почти 100 из них - о нарушениях представителями органов госвласти и местного самоуправления

Об этом сообщает пресс-служба языкового омбудсмена, передает RegioNews.

Всего с начала года уполномоченному по защите государственного языка поступило 1 357 сообщений граждан о нарушении языкового закона. Продолжает расти количество жалоб о нарушении закона представителями органов государственной власти и местного самоуправления. Только за последний месяц таких жалоб поступило 25, всего с начала года – почти 100, - говорится в сообщении.

Отмечается, что анализ данных о нарушениях прав граждан на получение информации и услуг на украинском языке показал, что после ослабления жестких карантинных ограничений возросло количество обращений и жалоб граждан о нарушении закона в сфере обслуживания.

Как сообщалось, с 16 января сфера услуг перешла исключительно на украинский язык. Документ предусматривает, что все поставщики услуг, независимо от формы собственности, будут обязаны обслуживать потребителей на украинском языке.

В феврале сообщалось, что в Одессе чиновников мэрии будут учить украинскому языку. Уже сформировали первую группу.

20 мая Николаевские депутаты не смогли лишить русский язык статуса регионального. В Николаеве депутаты городского совета не смогли отменить статус русского языка как второго регионального в городе, для этого им не хватило голосов.