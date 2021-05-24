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24 мая 2021, 15:50 772

В Умани нардеп Яценко отказался встать во время исполнения государственного гимна

24 мая 2021, 15:50 772
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Фото: скриншот видео
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Народный депутат Украины от фракции ВО "Батькивщина" Антон Яценко не поднялся с кресла во время исполнения государственного гимна в Уманском городском совете

Об этом в Facebook сообщил активист Сергей Стерненко, передает RegioNews.

Он обнародовал видео, на котором видно, что все депутаты стоя почтили гимн Украины, сидит только народный депутат, периодически заглядывая в мобильный телефон.

Парламентарию сделали замечание и попросили встать, однако он просьбу проигнорировал.

Кроме того, находясь в помещении городского совета, народный депутат не выполнил требования карантина, и не одел защитную маску.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп Яценко снова стал членом фракции "Батьківщина".

горсовет Батькивщина Умань гимн Антон Яценко

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