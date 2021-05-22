Депутат Полтавської міськради Бублик пішов зі "Свободи" до "ЄС"
Депутат Полтавської міської ради, обраний від ВО "Свобода", нардеп попереднього скликання Юрій Бублик повідомив, що вступає до лав партії "Європейська солідарність".
Про це Бублик заявив, на своїй сторінці у Фейсбуці.
Написав заяву про вступ до партії "Євросолідарність". На останніх місцевих виборах ми з братом прийняли пропозицію ВО "Свобода" очолити виборчі списки до Полтавської міської ради та Полтавської райради. Згідно з укладеним договором, ми зобов’язувалися якісно провести виборчу кампанію та завести до місцевих рад "Свободу". Керівництво останньої, своєю чергою, зобов’язувалося профінансувати виборчу кампанію. Сторони договору свої зобов’язання виконали, - розповів депутат.
Бублик також написав, що вони з братом покладали надію на тісну співпрацю зі "Свободою" і в післявиборчий період. Але керівництво партії дало зрозуміти, що вони були їм потрібні лише на період виборів.
Зважаючи на те, що із 2015 року я є позапартійним – ухвалив рішення долучитися до лав української політсили "Європейська солідарність". Залишаюсь вірним полтавській громаді! – заявив Бублик.
У Полтавській міській організації ВО "Свобода" відреагували на заяву Бублика про перехід до "ЄС".
Юрій Бублик долучився до нашої команди як позапартійний, однак депутатом став від імені ВО "Свобода". Тож у дусі цивілізованої європейської традиції очікуємо на заяву Бублика про припинення повноважень депутата Полтавської міської ради. В іншому випадку ВО "Свобода" застосує право відкликати Бублика наприкінці року, згідно з Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", - зазначили у політсилі.
Крім того, свободівці нагадали, що у Полтавській міській раді перебувають в опозиції до владної коаліції, що складається з депутатів від фракцій "За майбутнє", "ОПЗЖ", "Європейська Солідарність" та "Партія простих людей Сергія Капліна".
З ними у нас ідеологічні і світоглядні розбіжності. Ми обіцяли виборцям боротися з ворогами України, а не домовлятися з ними за особисті преференції. І тримаємо слово. – підкреслили в партії.
Зауважимо, що фракція цієї партії у міської ради складалася з трьох депутатів.
Як відомо, торік перед виборами Бублик заявляв, що йому пропонували співпрацю, членство кілька партій, серед них "Європейська солідарність", а обрав він таки "Свободу", мовляв, найближча по духу.