Депутат Полтавської міськради Бублик пішов зі "Свободи" до "ЄС"

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Депутат Полтавської міської ради, обраний від ВО "Свобода", нардеп попереднього скликання Юрій Бублик повідомив, що вступає до лав партії "Європейська солідарність".

Про це Бублик заявив, на своїй сторінці у Фейсбуці.

Написав заяву про вступ до партії "Євросолідарність". На останніх місцевих виборах ми з братом прийняли пропозицію ВО "Свобода" очолити виборчі списки до Полтавської міської ради та Полтавської райради. Згідно з укладеним договором, ми зобов’язувалися якісно провести виборчу кампанію та завести до місцевих рад "Свободу". Керівництво останньої, своєю чергою, зобов’язувалося профінансувати виборчу кампанію. Сторони договору свої зобов’язання виконали, - розповів депутат.

Бублик також написав, що вони з братом покладали надію на тісну співпрацю зі "Свободою" і в післявиборчий період. Але керівництво партії дало зрозуміти, що вони були їм потрібні лише на період виборів.

Зважаючи на те, що із 2015 року я є позапартійним – ухвалив рішення долучитися до лав української політсили "Європейська солідарність". Залишаюсь вірним полтавській громаді! – заявив Бублик.

У Полтавській міській організації ВО "Свобода" відреагували на заяву Бублика про перехід до "ЄС".

Юрій Бублик долучився до нашої команди як позапартійний, однак депутатом став від імені ВО "Свобода". Тож у дусі цивілізованої європейської традиції очікуємо на заяву Бублика про припинення повноважень депутата Полтавської міської ради. В іншому випадку ВО "Свобода" застосує право відкликати Бублика наприкінці року, згідно з Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", - зазначили у політсилі.

Крім того, свободівці нагадали, що у Полтавській міській раді перебувають в опозиції до владної коаліції, що складається з депутатів від фракцій "За майбутнє", "ОПЗЖ", "Європейська Солідарність" та "Партія простих людей Сергія Капліна".

З ними у нас ідеологічні і світоглядні розбіжності. Ми обіцяли виборцям боротися з ворогами України, а не домовлятися з ними за особисті преференції. І тримаємо слово. – підкреслили в партії.

Зауважимо, що фракція цієї партії у міської ради складалася з трьох депутатів.

Як відомо, торік перед виборами Бублик заявляв, що йому пропонували співпрацю, членство кілька партій, серед них "Європейська солідарність", а обрав він таки "Свободу", мовляв, найближча по духу.