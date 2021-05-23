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23 травня 2021, 16:22 58

У Кривому Розі через спалах COVID-19 обмежили відвідування міської ради

23 травня 2021, 16:22 58
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Фото: із відкритих джерел
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У Кривому розі обмежили відвідування будівлі міської ради, оскільки серед працівників виконавчого комітету зафіксували спалах коронавірусу

Про це повідомляється на сайті міської ради, передає RegioNews.

Відомо, що таке рішення прийняли під час позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У будівлі запровадили додаткові протиепідемічні заходи, вхід до міської ради з 24 травня по 28 червня буде можливим лише за посвідченнями.

У цей період вхід до будівлі виконкому міської ради відбуватиметься за пред’явленням виключно посвідчень працівників органів місцевого самоврядування міста, депутатів міської та обласної рад, народних депутатів України”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, у міській раді вирішили зменшити кількість відряджень чиновників, обмежити проведення нарад (крім необхідних для забезпечення життєдіяльності міста), всі інші заходи переведуть в дистанційний режим.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі засудили пенсіонера, який погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського.

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