У Кривому Розі через спалах COVID-19 обмежили відвідування міської ради

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Про це повідомляється на сайті міської ради, передає RegioNews.

Відомо, що таке рішення прийняли під час позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У будівлі запровадили додаткові протиепідемічні заходи, вхід до міської ради з 24 травня по 28 червня буде можливим лише за посвідченнями.

У цей період вхід до будівлі виконкому міської ради відбуватиметься за пред’явленням виключно посвідчень працівників органів місцевого самоврядування міста, депутатів міської та обласної рад, народних депутатів України”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, у міській раді вирішили зменшити кількість відряджень чиновників, обмежити проведення нарад (крім необхідних для забезпечення життєдіяльності міста), всі інші заходи переведуть в дистанційний режим.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі засудили пенсіонера, який погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського.