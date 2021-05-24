Главу "прокуратуры" оккупированного Алчевска приговорили к 8,5 годам тюрьмы

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Председателя так называемой "прокуратуры" оккупированного Алчевска заочно приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за участие в террористической организации

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает RegioNews.

Известно, что бывшая сотрудница органов прокуратуры Луганской области в 2015 году перешла на сторону оккупационной власти и возглавила городскую "прокуратуру" Алчевска.

На этом посту она выдавала "акты", которые противоречат украинскому законодательству.

Решением Лисичанского городского суда Луганской области подозреваемую заочно приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в деятельности террористической организации.

Сейчас осужденная скрываются от органов следствия и суда. Она будет отбывать назначенное наказание в виде лишения свободы с момента задержания ", - добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, ранее на Хмельнитчине разоблачили боевика "ЛНР", который собирал данные о военных.