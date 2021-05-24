13:37  24 мая
Скляров и Ксензенко обжаловали увольнение с должностей в Киевоблсовете
14:17  24 мая
Ляшко рассказал, сколько заместителей Степанова оставит на должностях
17:52  24 мая
Война на Донбассе: боевики четыре раза сорвали "тишину", в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
24 мая 2021, 14:49 179

Главу "прокуратуры" оккупированного Алчевска приговорили к 8,5 годам тюрьмы

24 мая 2021, 14:49 179
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Председателя так называемой "прокуратуры" оккупированного Алчевска заочно приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за участие в террористической организации

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает RegioNews.

Известно, что бывшая сотрудница органов прокуратуры Луганской области в 2015 году перешла на сторону оккупационной власти и возглавила городскую "прокуратуру" Алчевска.

На этом посту она выдавала "акты", которые противоречат украинскому законодательству.

Решением Лисичанского городского суда Луганской области подозреваемую заочно приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в деятельности террористической организации.

Сейчас осужденная скрываются от органов следствия и суда. Она будет отбывать назначенное наказание в виде лишения свободы с момента задержания ", - добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, ранее на Хмельнитчине разоблачили боевика "ЛНР", который собирал данные о военных.

Офис генпрокурора прокуратура ЛНР суд приговор

На Хмельнитчине суд отправил в тюрьму сержанта ВСУ за дезертирство
24 мая 2021, 14:24
Скляров и Ксензенко обжаловали увольнение с должностей в Киевоблсовете
24 мая 2021, 13:37
В ЦИК планируют обжаловать новое решение суда о непризнании Вирастюка нардепом
24 мая 2021, 13:22
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Третий фронт Зеленского: Зачем президенту война против Кличко
Все публикации »
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua