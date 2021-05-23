Хмельницкий облсовет готовит обращение к властям по поводу субсидий
Депутаты Хмельницкого областного совета во время сессии, которая должна состояться 16 июня, рассмотрят вопрос обращения к органам центральной власти по поводу новой системы назначения субсидий
Об этом сообщает "Суспільне”, передает RegioNews.
Проект обращения внесен в повестку дня очередной пятой сессии областного совета.
Там напоминают, что после введения 1 мая новой системы назначения субсидий, украинцы должны снова подавать в органы социальной защиты большое количество справок.
Еще одним ударом для получателей субсидий депутаты облсовета считают решение Кабинета Министров по ликвидации комиссий по назначению субсидий местных органов власти.
После рассмотрения в депутатских комиссиях проект обращения вынесут на голосование во время пленарного заседания.
Напомним, ранее сообщалось, что в Минсоцполитики хотят изменить правила для получения субсидий.