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23 мая 2021, 15:43 49

Хмельницкий облсовет готовит обращение к властям по поводу субсидий

23 мая 2021, 15:43 49
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Фото: из открытых источников
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Депутаты Хмельницкого областного совета во время сессии, которая должна состояться 16 июня, рассмотрят вопрос обращения к органам центральной власти по поводу новой системы назначения субсидий

Об этом сообщает "Суспільне”, передает RegioNews.

Проект обращения внесен в повестку дня очередной пятой сессии областного совета.

Там напоминают, что после введения 1 мая новой системы назначения субсидий, украинцы должны снова подавать в органы социальной защиты большое количество справок.

Еще одним ударом для получателей субсидий депутаты облсовета считают решение Кабинета Министров по ликвидации комиссий по назначению субсидий местных органов власти.

После рассмотрения в депутатских комиссиях проект обращения вынесут на голосование во время пленарного заседания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минсоцполитики хотят изменить правила для получения субсидий.

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